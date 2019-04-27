Источник: тела пяти пропавших членов семьи обнаружили в Уфе

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На садовом участке в Уфе обнаружены тела членов одной семьи — двух женщин и трёх детей. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на источник.
Источник: тела пяти пропавших членов семьи обнаружили в Уфе
  • © Кирилл Шипицин
  • РИА Новости

«В Орджоникидзевском районе Уфы, в садах, на участке найдены тела двух женщин и троих детей», — заявил источник. 

По его словам, участок принадлежит мужу одной из женщин. Он покончил с собой, когда правоохранители пришли в его квартиру.

В связи с исчезновением двух женщин и трёх детей ранее было возбуждено два дела по ч. 2 ст. 105 УК России (убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетнего, по факту исчезновения).

Ранее в Костромской области нашли тело одного из пропавших мальчиков.

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