Источник: тела пяти пропавших членов семьи обнаружили в Уфе

На садовом участке в Уфе обнаружены тела членов одной семьи — двух женщин и трёх детей. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на источник.

«В Орджоникидзевском районе Уфы, в садах, на участке найдены тела двух женщин и троих детей», — заявил источник.

По его словам, участок принадлежит мужу одной из женщин. Он покончил с собой, когда правоохранители пришли в его квартиру.

В связи с исчезновением двух женщин и трёх детей ранее было возбуждено два дела по ч. 2 ст. 105 УК России (убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетнего, по факту исчезновения).

Ранее в Костромской области нашли тело одного из пропавших мальчиков.