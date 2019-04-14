В Костромской области нашли тело одного из пропавших мальчиков
- РИА Новости
«В ходе поисковой операции, которая продолжается восьмые сутки, днём 14 апреля 2019 года в воде в реке Унже в черте города Мантурово обнаружено тело семилетнего мальчика», — говорится в сообщении ведомства.
На месте обнаружения тела работают следователи и криминалисты.
«При осмотре на месте происшествия каких-либо видимых телесных повреждений не обнаружено», — подчеркнули в СК.
Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело после исчезновения двух мальчиков семи и восьми лет в Костромской области.
Также Nation News сообщал, что в Якутии спасатели обнаружили группу из четырёх геологов, которые отправлялись для проведения геологоразведочных работ в Булунский район.