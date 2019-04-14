В Костромской области нашли тело одного из пропавших мальчиков

В Костромской области обнаружили тело одного из пропавших мальчиков, которые 6 апреля вышли на прогулку в посёлке Лесобаза и не вернулись домой. Об этом сообщили в Следственном комитете.

«В ходе поисковой операции, которая продолжается восьмые сутки, днём 14 апреля 2019 года в воде в реке Унже в черте города Мантурово обнаружено тело семилетнего мальчика», — говорится в сообщении ведомства.

На месте обнаружения тела работают следователи и криминалисты.

«При осмотре на месте происшествия каких-либо видимых телесных повреждений не обнаружено», — подчеркнули в СК.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело после исчезновения двух мальчиков семи и восьми лет в Костромской области.

Также Nation News сообщал, что в Якутии спасатели обнаружили группу из четырёх геологов, которые отправлялись для проведения геологоразведочных работ в Булунский район.