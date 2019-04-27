В автоаварии в Татарстане погибли три женщины

В результате опрокидывания автомобиля в кювет в Татарстане погибли три женщины.

«На 1-м километре автодороги Старые Мертли — Альшеево 38-летняя жительница Ульяновска, управляя автомобилем Opel, не справилась с управлением, в результате автомобиль опрокинулся в кювет», — приводит Интерфакс сообщение регионального МВД.

В результате происшествия водитель и две пассажирки погибли. Ещё один пассажир с травмами доставлен в больницу.

Отмечается, что все пассажиры не были пристёгнуты ремнями безопасности.

Выясняются обстоятельства аварии.

Ранее «Реальное время» сообщало, что число аварий по вине водителей автобусов в Татарстане увеличилось на 20%.