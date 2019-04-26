На юге Москвы построят физкультурно-оздоровительный комплекс по программе реновации

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В Южном административном округе Москвы построят физкультурно-оздоровительный комплекс и корпус для школы в рамках программы реновации. Они появятся в районе Бирюлёво Восточное, сообщает НСН.
На юге Москвы построят физкультурно-оздоровительный комплекс по программе реновации
  • © pixabay.com

Об этом заявил один из разработчиков проекта — представитель Главного архитектурно-планировочного управление Москомархитектуры Алексей Игнатов.

По его словам, площадь проектируемой территории составляет 3,6 га. На месте девяти старых домов возведут новостройки переменной этажности. Проект также предусматривает обустройство детских и спортивных площадок, появление зон для прогулок и отдыха.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала о ходе строительства спортивных объектов в Лужниках.

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