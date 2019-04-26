Суд в Свердловской области арестовал главврача, подозреваемого в получении взятки
- РИА Новости
«Сергей Гультяев арестован на два месяца. На период следствия он будет находиться в СИЗО», — заявили в суде.
Врача задержали 24 апреля. Обыски прошли у него дома и в больнице. Следователи завели уголовное дело. Гультяев подозревается в получении взятки в размере 3,75 млн рублей при заключении договора на ремонт медицинского учреждения.
Ранее сообщалось, что избрана мера пресечения главе района Магнитогорска, задержанному за взятки.