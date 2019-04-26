Суд в Свердловской области арестовал главврача, подозреваемого в получении взятки

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Синарский районный суд Каменска-Уральского (Свердловская область) избрал меру пресечения главному врачу детской городской больницы Сергею Гультяеву, подозреваемому в получении взятки. Об этом сообщает URA.RU.
Суд в Свердловской области арестовал главврача, подозреваемого в получении взятки
  • РИА Новости

«Сергей Гультяев арестован на два месяца. На период следствия он будет находиться в СИЗО», — заявили в суде.

Врача задержали 24 апреля. Обыски прошли у него дома и в больнице. Следователи завели уголовное дело. Гультяев подозревается в получении взятки в размере 3,75 млн рублей при заключении договора на ремонт медицинского учреждения.

Ранее сообщалось, что избрана мера пресечения главе района Магнитогорска, задержанному за взятки.

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