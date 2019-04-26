Эксперт дал рекомендации по регистрации дачных домов
- © Константин Чалабов
- РИА Новости
Теперь до начала работ собственник земельного участка должен подать уведомление о соответствии параметров объекта градостроительным нормам. Это можно сделать через портал госуслуг. Могут потребоваться и другие согласования.
При строительстве нужно соблюдать требования всех согласующих инстанций. Когда дом готов, собственнику участка следует оплатить госпошлину на регистрацию прав и заказать технический план у кадастрового инженера. Эти документы ложатся в основу уведомления о завершении строительства, которое также можно направить через портал госуслуг.
Если всё в порядке, приходит заключение о соответствии. Затем или администрация самостоятельно передаёт документы на регистрацию прав собственности, или сам владелец может обратиться в территориальное подразделение Росреестра или МФЦ.
Новая процедура регистрации частного дома может занять около двух-трёх месяцев без учёта сроков строительства самого объекта.
Ранее в Кадастровой палате рассказали, какие хозпостройки облагаются налогом на имущество.