Эксперт дал рекомендации по регистрации дачных домов

Руководитель проекта «Истринская долина» Михаил Африканов в беседе с «Российской газетой» рассказал, как ставить на кадастровый учёт строящиеся индивидуальные жилые дома.

Теперь до начала работ собственник земельного участка должен подать уведомление о соответствии параметров объекта градостроительным нормам. Это можно сделать через портал госуслуг. Могут потребоваться и другие согласования.

При строительстве нужно соблюдать требования всех согласующих инстанций. Когда дом готов, собственнику участка следует оплатить госпошлину на регистрацию прав и заказать технический план у кадастрового инженера. Эти документы ложатся в основу уведомления о завершении строительства, которое также можно направить через портал госуслуг.

Если всё в порядке, приходит заключение о соответствии. Затем или администрация самостоятельно передаёт документы на регистрацию прав собственности, или сам владелец может обратиться в территориальное подразделение Росреестра или МФЦ.

Новая процедура регистрации частного дома может занять около двух-трёх месяцев без учёта сроков строительства самого объекта.

Ранее в Кадастровой палате рассказали, какие хозпостройки облагаются налогом на имущество.