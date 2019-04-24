В Кадастровой палате рассказали, какие хозпостройки облагаются налогом на имущество

В Федеральной кадастровой палате Росреестра рассказали, какие хозяйственные постройки облагаются налогом на имущество. Об этом сообщает «Российская газета».

Речь идёт о хозпостройках, сведения о которых имеются в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) или были представлены в налоговые органы из БТИ.

Федеральный закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который вступил в силу 1 января, не изменил порядка кадастрового учёта и регистрации прав.

Для внесения в ЕГРН данных об объекте, например о теплице, хозпостройка должна иметь признаки недвижимости.

«Под налоговую базу попадают только постройки, являющиеся объектами недвижимости (имеющие капитальный фундамент), площадью от 50 квадратных метров», — пояснила замглавы Кадастровой палаты Марина Семёнова.

По её словам, теплицы, подходящие под такое описание, в большинстве случаев устанавливаются собственниками в коммерческих целях.

Как подчеркнула Семёнова, постройки, которые не регистрируются в ЕГРН, не являются объектом налогообложения.

«В случае если собственник получит письмо об уплате налога или штрафа на объект, который не подлежит регистрации, он вправе оспорить это решение», — добавила она.

Ранее в Росреестре рассказали, как обезопасить сделку с загородной недвижимостью.