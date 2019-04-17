В Росреестре рассказали, как обезопасить сделку с загородной недвижимостью

В Федеральной кадастровой палате Росреестра рассказали, как обезопасить сделку с загородной недвижимостью. Об этом сообщает «Российская газета».

Первое и главное правило — покупать её нужно лишь у собственника. Подтверждением права на землю и дом являются свидетельство о праве собственности или выписка из Единого госреестра недвижимости.

Потенциальному покупателю советуют перестраховаться и самому заказать выписку из ЕГРН об интересующем объекте. Этот документ содержит информацию, актуальную на дату запроса. Кроме того, выписка позволит проверить наличие ограничений, наложенных на участок.

Также рекомендуется заручиться нотариально заверенным согласием супруги или супруга владельца или владелицы дачи. Если он/она в разводе, то необходимо узнать, не закреплено ли право собственности на объект за бывшим супругом, если развод произошёл в последние три года.

Особую бдительность необходимо проявлять, когда продавец действует от лица собственника по доверенности. Кроме того, лучше сразу отказаться от участия в сделке, если вместо правоустанавливающих документов предъявляется книжка садовода, поскольку она не подтверждает права собственности.

Следует обратить внимание и на вид разрешённого использования участка. Наконец, желательно осмотреть объект с кадастровым инженером, который проверит местоположение фактических границ участка на местности на предмет их соответствия документам.

Директор портала загородной недвижимости «Дом за городом» Сергей Манахов в беседе с Nation News добавил, что стоит также пообщаться с соседями.

«Они могут дать информацию, которой нет в документах. Что было с участком, кто там жил, не сдаётся ли дом в посуточную аренду и так далее», — пояснил он.

Ранее президент Федеральной нотариальной палаты России Константин Корсик рассказал о подготовке нотариусов для перехода на ускоренную регистрацию сделок с недвижимостью в Росреестре.