СМИ: Около 3 млн россиян не смогут выехать за границу из-за долгов

Перед майскими праздниками выехать за границу не смогут около 3 млн россиян из-за неуплаты долгов. Об этом сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП).

По данным газеты «Известия», всего в первом квартале 2019 года граница была закрыта для 4,4 млн человек, что в полтора раза больше, чем годом ранее. Как отмечает издание, число должников растёт уже четвертый год.

Как пояснили в ФСПП, подобная динамика связано с ростом количества исполнительных документов, поступающих в службу.

В ведомстве добавили, что ограничение на выезд является очень эффективной мерой по борьбе с должниками и способствует быстрому погашению долгов.

Ранее сообщалось, что в январе — марте 2019 года количество долгов россиян с просрочкой более трёх месяцев достигло 13,3 млн, что на 4% больше, чем за аналогичный период 2018-го.