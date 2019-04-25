В трапезной Покровского храма в Твери произошло возгорание

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В МЧС заявили, что в трапезной на территории Покровского храма в Твери произошло возгорание.
В трапезной Покровского храма в Твери произошло возгорание
  • ©Лидия Кузьминова / youtube

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ГУ МЧС по региону.

«20:14 мск — объявлена локализация на площади 75 кв. м. Предварительно, там было тление утеплителя на мансардном этаже здания», — сказала собеседница.

Уточняется, что задымление произошло в мансарде одноэтажного строения, где расположена трапезная. На первом этаже находится деревообрабатывающая мастерская.

Данное здание расположено на удалении от храма.

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