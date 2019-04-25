В Тверской области завели дело по факту травмирования подростка при падении футбольных ворот

В Тверской области завели уголовное дело по факту травмирования подростка в результате падения футбольных ворот, сообщает kp.ru.

Инцидент произошёл 23 апреля в посёлке Красномайском. По имеющимся данным, 17-летний мальчик решил повисеть на верхней перекладине. Ворота не устояли и упали на него. Пострадавший госпитализирован.

Из сообщения на сайте СУ СК России по региону следует, что металлические ворота были установлены с нарушением технологических норм и не закреплены надлежащим образом.

«Следователем СК проведён осмотр места происшествия, допрошены свидетели и очевидцы. В ходе следствия будут устанавливаться конкретные должностные лица, осуществлявшие обслуживание данного футбольного поля», — рассказали следователи.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в Московской области проводят доследственную проверку в связи с травмированием 13-летней девочки при попытке сделать селфи.