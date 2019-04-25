В Петербурге планируют выделить 3,6 млрд рублей на развитие общественного транспорта

В Санкт-Петербурге планируют выделить 3,6 млрд рублей на развитие общественного транспорта, сообщает Newinform со ссылкой на городскую администрацию.

Речь идёт о субсидиях для транспортных пассажирских компаний, среди которых Петербургский метрополитен, «Пассажиравтотранс» и «Горэлектротранс».

В частности, должен быть погашен кредит, полученный для покупки новых вагонов метро. Кроме того, запланирована установка нового модернизированного управления эскалаторами. Также предполагается приобретение новых автобусов и электротранспорта.

Ранее Newsnn.ru сообщало, что в Нижнем Новгороде обсудили развитие транспортной сети.