В Петербурге планируют выделить 3,6 млрд рублей на развитие общественного транспорта

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В Санкт-Петербурге планируют выделить 3,6 млрд рублей на развитие общественного транспорта, сообщает Newinform со ссылкой на городскую администрацию.
В Петербурге планируют выделить 3,6 млрд рублей на развитие общественного транспорта
  • ©avtobus.spb.ru

Речь идёт о субсидиях для транспортных пассажирских компаний, среди которых Петербургский метрополитен, «Пассажиравтотранс» и «Горэлектротранс».

В частности, должен быть погашен кредит, полученный для покупки новых вагонов метро. Кроме того, запланирована установка нового модернизированного управления эскалаторами. Также предполагается приобретение новых автобусов и электротранспорта.

Ранее Newsnn.ru сообщало, что в Нижнем Новгороде обсудили развитие транспортной сети.

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