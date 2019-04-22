В Нижнем Новгороде обсудили развитие транспортной сети

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и министр экономического развития России Максим Орешкин обсудили развитие транспортной инфраструктуры столицы региона. Об этом сообщает Newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

Кроме того, Никитин и Орешкин совершили поездку в Нижегородском метрополитене — от «Горьковской» до «Стрелки».

Они также оценили проекты, подготовленные в рамках Global City Hackathon и посвящённые организации работы общественного транспорта.

Global City Hackathon проходил в Нижнем Новгороде с 19 по 21 апреля. Его участники разрабатывали прототипы IT-сервисов и продуктов, способных сделать жизнь более комфортной.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ямало-Ненецком автономном округе направят 11 млрд рублей на строительство дороги Салехард — Надым.