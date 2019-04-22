В Нижнем Новгороде обсудили развитие транспортной сети
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- РИА Новости
Кроме того, Никитин и Орешкин совершили поездку в Нижегородском метрополитене — от «Горьковской» до «Стрелки».
Они также оценили проекты, подготовленные в рамках Global City Hackathon и посвящённые организации работы общественного транспорта.
Global City Hackathon проходил в Нижнем Новгороде с 19 по 21 апреля. Его участники разрабатывали прототипы IT-сервисов и продуктов, способных сделать жизнь более комфортной.
Ранее URA.RU сообщало, что в Ямало-Ненецком автономном округе направят 11 млрд рублей на строительство дороги Салехард — Надым.