Юридическая клиника ЮФУ расширила список услуг для жителей Донбасса

Юридическая клиника Южного федерального университета расширила список услуг для жителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.

«В связи с внесением изменений в действующее законодательство России в части упрощения получения гражданства России для жителей ЛНР и ДНР Юридическая клиника расширяет спектр оказываемых консультационных услуг по данному направлению», — говорится в пресс-релизе.

В организации в течение нескольких месяцев работает социальная программа, инициированная в ходе реализации проекта «Сердце лидера» в рамках конкурса «Лидеры России» выпускником юридического факультета ЮФУ Михаилом Поповым.

С начала года в Юридическую клинику обратились более 50 человек.

Проект ведущих практиков-юристов и ЮФУ предоставляет доступ к получению бесплатных консультаций по вопросам, связанным с временным пребыванием, временным или постоянным проживанием, обучением и трудовой деятельностью на территории России, а также с получением гражданства России.

Консультирование проводится в Ростове-на-Дону.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении гражданства для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Теперь рассмотрение таких вопросов должно занимать не более трёх месяцев.