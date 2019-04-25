Жительница Клина угрожала ребёнку ножом, чтобы напугать его отца

Уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова рассказала, что жительница Клина, которая приставила нож к горлу своего ребёнка, совершила этот поступок с целью напугать бывшего супруга.

Об этом омбудсмен сообщила в своём Instagram.

По её словам, сотрудники полиции и представители комиссии по делам несовершеннолетних выясняют обстоятельства ЧП.

«Мама и папа уже полгода не живут вместе. Отец помогает, участвует в воспитании детей, встречается с ними. На последней такой встрече мама в порыве ревности решила таким образом (приставив нож к горлу ребёнка. — RT) напугать бывшего мужа», — говорится в тексте.

Мишонова также отметила, что семья зарегистрирована в Тверской области. Дети посещают детский сад и обеспечены всем необходимым.

Ранее некоторые СМИ опубликовали запись, на кадрах которой видно, как женщина приставила нож к горлу одного из своих детей.

Затем она отпустила ребёнка и начала бить ножом по заднему стеклу стоявшего возле неё автомобиля.

Накануне официальный представитель ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова рассказала, что репетитор по музыке во время занятий избивал и оскорблял восьмилетнюю ученицу.

По данному факту заведено уголовное дело.