Жительница Клина угрожала ребёнку ножом, чтобы напугать его отца
- РИА Новости
Об этом омбудсмен сообщила в своём Instagram.
По её словам, сотрудники полиции и представители комиссии по делам несовершеннолетних выясняют обстоятельства ЧП.
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#Клин #Соцсети облетел ролик, в котором мама приставляет нож к горлу малыша... Семья ранее в поле зрения органов системы профилактики не попадала. Зарегистрирована в Тверской области. Детки посещают детский сад, обеспечены всем необходимым. Сегодня полиция и комиссия по делам несовершеннолетних общались с родителями, выясняли все обстоятельства случившегося, осматривали условия, в которых живут детишки. #Семейныйконфликт... #мама и #папа уже полгода не живут вместе. #Отец помогает, участвует в воспитании детей, встречается с ними. На последней такой встрече мама в порыве ревности решила таким образом напугать бывшего мужа, чтобы тот показал, с кем он приехал на встречу... Конечно, мамино эмоциональное состояние очень настораживает... С семьёй необходима серьезная работа, чтобы дети из-за конфликта родителей больше не подвергались опасности. #КДН #полициямо #НашеПодмосковье #детиМО #Мишонова #родительскиевойны
«Мама и папа уже полгода не живут вместе. Отец помогает, участвует в воспитании детей, встречается с ними. На последней такой встрече мама в порыве ревности решила таким образом (приставив нож к горлу ребёнка. — RT) напугать бывшего мужа», — говорится в тексте.
Мишонова также отметила, что семья зарегистрирована в Тверской области. Дети посещают детский сад и обеспечены всем необходимым.
Ранее некоторые СМИ опубликовали запись, на кадрах которой видно, как женщина приставила нож к горлу одного из своих детей.
Затем она отпустила ребёнка и начала бить ножом по заднему стеклу стоявшего возле неё автомобиля.
Накануне официальный представитель ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова рассказала, что репетитор по музыке во время занятий избивал и оскорблял восьмилетнюю ученицу.
По данному факту заведено уголовное дело.