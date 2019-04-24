В Москве репетитор во время уроков избивал несовершеннолетнюю ученицу

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Официальный представитель ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова рассказала, что репетитор по музыке во время занятий избивал и оскорблял восьмилетнюю ученицу. По данному факту заведено уголовное дело.
В Москве репетитор во время уроков избивал несовершеннолетнюю ученицу
  • РИА Новости

«Следственными органами Главного следственного управления СК России по городу Москве по результатам проведённой проверки о нанесении побоев малолетней девочке возбуждено уголовное дело в отношении 23-летнего мужчины», — цитирует её РИА Новости.

По словам Ивановой, молодого человека подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей УК России «Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего».

Как уточняет телеканал «360», студент консерватории имени Чайковского Мгер Махсудян в настоящее время задержан.

Отмечается, что издевательства педагога над девочкой попали на видео, записанное с помощью скрытой камеры. Ролик передан сотрудникам правоохранительных органов столицы.

Ранее сообщалось, что в Московской области на десять месяцев исправительных работ осудили бывшего участкового Георгия Кузнецова, который не принял мер в отношении местного жителя, совершившего жестокое убийство пятилетней девочки летом 2018 года.

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