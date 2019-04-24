В Подмосковье осуждён участковый, по халатности которого убили ребёнка

В Московской области на десять месяцев исправительных работ осудили бывшего участкового Георгия Кузнецова, который не принял мер в отношении местного жителя, совершившего жестокое убийство пятилетней девочки летом 2018 года.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на адвоката Дагира Хасавова, который представляет интересы семьи погибшей девочки.

«Серпуховской городской суд Подмосковья признал виновным в халатности и приговорил бывшего участкового инспектора полиции Кузнецова к десяти месяцам исправительных работ с удержанием 10% от заработной платы в доход государства», — сказал он.

Бывшему участковому также запрещено на два года занимать государственные должности.

6 июня 2017 года Кузнецову было поручено провести проверку после обращения местной жительницы о том, что в отношении её дочери местный житель Александр Семин совершил противоправные действия.

Как отмечается, он, понимая, что факт совершения на обслуживаемом им участке преступления является негативным показателем работы, и не желая проводить проверку, 4 июля 2017 года вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Семин в ночь на 23 июля 2018 года совершил особо тяжкое преступление в отношении пятилетней девочки.

Свою вину Кузнецов в ходе судебного процесса не признал.