В Подмосковье осуждён участковый, по халатности которого убили ребёнка

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В Московской области на десять месяцев исправительных работ осудили бывшего участкового Георгия Кузнецова, который не принял мер в отношении местного жителя, совершившего жестокое убийство пятилетней девочки летом 2018 года.
В Подмосковье осуждён участковый, по халатности которого убили ребёнка
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на адвоката Дагира Хасавова, который представляет интересы семьи погибшей девочки.

«Серпуховской городской суд Подмосковья признал виновным в халатности и приговорил бывшего участкового инспектора полиции Кузнецова к десяти месяцам исправительных работ с удержанием 10% от заработной платы в доход государства», — сказал он.

Бывшему участковому также запрещено на два года занимать государственные должности.

6 июня 2017 года Кузнецову было поручено провести проверку после обращения местной жительницы о том, что в отношении её дочери местный житель Александр Семин совершил противоправные действия.

Как отмечается, он, понимая, что факт совершения на обслуживаемом им участке преступления является негативным показателем работы, и не желая проводить проверку, 4 июля 2017 года вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Семин в ночь на 23 июля 2018 года совершил особо тяжкое преступление в отношении пятилетней девочки.

Свою вину Кузнецов в ходе судебного процесса не признал.

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