На станции метро «Фрунзенская» произошёл инцидент с пассажиром
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«На «Фрунзенской» на рельсы упал пассажир. Его уже достали на платформу с травмами», — цитирует РИА Новости представителя экстренных служб Москвы.
Как отметили в Twitter метро, из-за ЧП на Сокольнической линии приостановлено движение поездов от «Парка культуры» до «Спортивной».
«В обратном направлении движение с увеличенными интервалами», — говорится в тексте.
Представители метрополитена также обратились к пассажирам «Фрунзенской» с просьбой пользоваться станцией «Парк культуры» Кольцевой линии, а со «Спортивной» ехать по МЦК.
Просим пассажиров станции (1) Фрунзенская пользоваться станцией (5) Парк культуры Кольцевой линии, а со (1) Спортивной ехать по МЦК (14). Благодарим за понимание.— Московское метро (@MetroOperativno) 25 апреля 2019 г.
На месте произошедшего работают экстренные службы, происходит нормализация движения поездов.