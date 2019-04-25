На станции метро «Фрунзенская» произошёл инцидент с пассажиром

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В четверг, 25 апреля, на станции столичного метро «Фрунзенская» на рельсы упал мужчина. Отмечается, что из-за произошедшего было временно остановлено движение поездов.
На станции метро «Фрунзенская» произошёл инцидент с пассажиром
  • © РИА Новости

«На «Фрунзенской» на рельсы упал пассажир. Его уже достали на платформу с травмами», — цитирует РИА Новости представителя экстренных служб Москвы.

Как отметили в Twitter метро, из-за ЧП на Сокольнической линии приостановлено движение поездов от «Парка культуры» до «Спортивной».

«В обратном направлении движение с увеличенными интервалами», — говорится в тексте.

Представители метрополитена также обратились к пассажирам «Фрунзенской» с просьбой пользоваться станцией «Парк культуры» Кольцевой линии, а со «Спортивной» ехать по МЦК.

На месте произошедшего работают экстренные службы, происходит нормализация движения поездов.

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