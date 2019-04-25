На станции метро «Фрунзенская» произошёл инцидент с пассажиром

В четверг, 25 апреля, на станции столичного метро «Фрунзенская» на рельсы упал мужчина. Отмечается, что из-за произошедшего было временно остановлено движение поездов.

«На «Фрунзенской» на рельсы упал пассажир. Его уже достали на платформу с травмами», — цитирует РИА Новости представителя экстренных служб Москвы.

Как отметили в Twitter метро, из-за ЧП на Сокольнической линии приостановлено движение поездов от «Парка культуры» до «Спортивной».

«В обратном направлении движение с увеличенными интервалами», — говорится в тексте.

Представители метрополитена также обратились к пассажирам «Фрунзенской» с просьбой пользоваться станцией «Парк культуры» Кольцевой линии, а со «Спортивной» ехать по МЦК.

Просим пассажиров станции (1) Фрунзенская пользоваться станцией (5) Парк культуры Кольцевой линии, а со (1) Спортивной ехать по МЦК (14). Благодарим за понимание. — Московское метро (@MetroOperativno) 25 апреля 2019 г.

На месте произошедшего работают экстренные службы, происходит нормализация движения поездов.