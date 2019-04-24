Псковская область присоединится к акции «Бессмертный полк»
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Акция состоится в областной столице, принять участие в мероприятии смогут все желающие.
Уточняется, что шествие начнётся по окончании официального военного парада. Волонтёры будут ждать участников в точке сбора, чтобы помочь с расстановкой.
Маршрут пройдёт по центру города — от площади Ленина до Зелёного театра.
В марте URA.RU передавало, что в Екатеринбурге провели первую репетицию парада Победы.