Заксобрание Петербурга поддержало предложение о бесплатном круглогодичном проезде для льготников
- РИА Новости
Право на бесплатный проезд в поездах пригородного сообщения в течение 2019 года будет предоставлено труженикам тыла, ветеранам труда и военной службы, пенсионерам и гражданам предпенсионного возраста.
Также речь идёт о лицах, пострадавших от политических репрессий, женщинах, которым присвоено звание «Мать-героиня» и которые воспитали 10 и более детей.
Кроме того, такое право получает один из родителей, награждённый орденом «Родительская слава».
Ранее Nation News сообщал, что абонемент «Дачный» появится на пригородных поездах в Санкт-Петербурге с 26 апреля.