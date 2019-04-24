Заксобрание Петербурга поддержало предложение о бесплатном круглогодичном проезде для льготников

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Законодательное собрание Санкт-Петербурга одобрило внесение изменений в городской Социальный кодекс и тем самым поддержало предложение врио губернатора Александра Беглова о бесплатном круглогодичном проезде для льготников, передаёт ФАН.
Заксобрание Петербурга поддержало предложение о бесплатном круглогодичном проезде для льготников
  • РИА Новости

Право на бесплатный проезд в поездах пригородного сообщения в течение 2019 года будет предоставлено труженикам тыла, ветеранам труда и военной службы, пенсионерам и гражданам предпенсионного возраста.

Также речь идёт о лицах, пострадавших от политических репрессий, женщинах, которым присвоено звание «Мать-героиня» и которые воспитали 10 и более детей.

Кроме того, такое право получает один из родителей, награждённый орденом «Родительская слава».

Ранее Nation News сообщал, что абонемент «Дачный» появится на пригородных поездах в Санкт-Петербурге с 26 апреля.

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