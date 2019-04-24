В Москве планируют благоустроить и отремонтировать около 860 улиц в 2019 году

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В Москве намерены благоустроить и отремонтировать около 860 улиц в 2019 году, сообщает kp.ru.
В Москве планируют благоустроить и отремонтировать около 860 улиц в 2019 году
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«Около 160 улиц обновим в этом году в районах по всему городу», — заявил заммэра Пётр Бирюков на пресс-конференции.

По его словам, в список попали территории у Киевского вокзала и Рождественки, набережная в Капотне, площадь у станции метро «Беломорская», улица Госпитальный Вал.

Как отметил Бирюков, в ближайшие пять лет в районах проведут не только благоустройство — там появятся новые детские площадки, поликлиники, при необходимости будет убран заброшенный самострой.

«Ещё на 700 улицах обновим асфальт, газоны, фасады домов, освещение», — рассказал чиновник.

Он добавил, что все работы продлятся до 1 ноября.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что в Новой Москве планируют построить спортивно-оздоровительный парк «Тропа здоровья».

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