В Москве планируют благоустроить и отремонтировать около 860 улиц в 2019 году

В Москве намерены благоустроить и отремонтировать около 860 улиц в 2019 году, сообщает kp.ru.

«Около 160 улиц обновим в этом году в районах по всему городу», — заявил заммэра Пётр Бирюков на пресс-конференции.

По его словам, в список попали территории у Киевского вокзала и Рождественки, набережная в Капотне, площадь у станции метро «Беломорская», улица Госпитальный Вал.

Как отметил Бирюков, в ближайшие пять лет в районах проведут не только благоустройство — там появятся новые детские площадки, поликлиники, при необходимости будет убран заброшенный самострой.

«Ещё на 700 улицах обновим асфальт, газоны, фасады домов, освещение», — рассказал чиновник.

Он добавил, что все работы продлятся до 1 ноября.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что в Новой Москве планируют построить спортивно-оздоровительный парк «Тропа здоровья».