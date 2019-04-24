Форум «Медицина, доступная каждому» пройдёт 7—8 июня в Челябинске

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Межрегиональный форум «Медицина, доступная каждому» пройдёт 7—8 июня в Челябинске, сообщает интернет-издание argumenti.ru.
Форум «Медицина, доступная каждому» пройдёт 7—8 июня в Челябинске
  • РИА Новости

Он направлен на поиск эффективных решений по совершенствованию предоставления качественной и доступной медицинской помощи.

Программа первого дня ориентирована на актуальные дискуссионные вопросы, касающиеся развития системы здравоохранения. Во второй день площадку предоставят для работы межрегионального травмофорума, где внимание сфокусируют на инновациях в травматологии-ортопедии.

На форуме ожидают около 500 человек.

Ранее, как сообщал телеканал «360», в Московской области рассказали о реализации программы «Земский доктор».

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