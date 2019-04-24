Суд арестовал экс-замглавы СУ СК по Карачаево-Черкесии Булатова
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС.
«Ходатайство следственных органов подлежит удовлетворению», — сказала судья Наталья Дударь.
Ранее стало известно о задержании бывшего первого заместителя СУ СК по Карачаево-Черкесии Казбека Булатова, старшего следователя Андрея Филиппова и главного борца с экстремизмом в КЧР Тимура Бетуганова.
Как отмечалось, их подозревают в превышении должностных полномочий.
11 апреля СК установил 17 фигурантов в рамках уголовного дела в отношении отца Рауфа Арашукова Рауля, который обвиняется в хищении газа.