В Забайкалье могут ввести режим ЧС федерального уровня

Полномочный представитель президента России на Дальнем Востоке, вице-премьер Юрий Трутнев предложил ввести режим ЧС федерального уровня в Забайкальском крае в связи с пожарами в регионе.

Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее предложение он высказал на совещании с участием главы МЧС России Евгения Зиничева.

«Сейчас нанесённый ущерб составляет около 400 млн рублей. Но я боюсь, что он будет увеличен, в этой связи я прошу... рассмотреть на правительственной комиссии вопрос об уровне чрезвычайной ситуации в Забайкальском крае. Если будут основания для объявления режима ЧС федерального значения, я прошу это решение принять», — сказал он.

Ранее Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовных дел в связи с масштабными пожарами в Забайкальском крае.

По последним данным, число пострадавших в результате природных пожаров возросло до 34.