В Забайкалье могут ввести режим ЧС федерального уровня
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
Соответствующее предложение он высказал на совещании с участием главы МЧС России Евгения Зиничева.
«Сейчас нанесённый ущерб составляет около 400 млн рублей. Но я боюсь, что он будет увеличен, в этой связи я прошу... рассмотреть на правительственной комиссии вопрос об уровне чрезвычайной ситуации в Забайкальском крае. Если будут основания для объявления режима ЧС федерального значения, я прошу это решение принять», — сказал он.
Ранее Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовных дел в связи с масштабными пожарами в Забайкальском крае.
По последним данным, число пострадавших в результате природных пожаров возросло до 34.