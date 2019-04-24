В Забайкалье могут ввести режим ЧС федерального уровня

Короткая ссылка
Полномочный представитель президента России на Дальнем Востоке, вице-премьер Юрий Трутнев предложил ввести режим ЧС федерального уровня в Забайкальском крае в связи с пожарами в регионе.
В Забайкалье могут ввести режим ЧС федерального уровня
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее предложение он высказал на совещании с участием главы МЧС России Евгения Зиничева.

«Сейчас нанесённый ущерб составляет около 400 млн рублей. Но я боюсь, что он будет увеличен, в этой связи я прошу... рассмотреть на правительственной комиссии вопрос об уровне чрезвычайной ситуации в Забайкальском крае. Если будут основания для объявления режима ЧС федерального значения, я прошу это решение принять», — сказал он.

Ранее Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовных дел в связи с масштабными пожарами в Забайкальском крае. 

По последним данным, число пострадавших в результате природных пожаров возросло до 34

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить