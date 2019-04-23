СК возбудил уголовные дела из-за масштабных пожаров в Забайкалье

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Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовных дел в связи с масштабными пожарами в Забайкальском крае. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
СК возбудил уголовные дела из-за масштабных пожаров в Забайкалье
  • © Евгений Епанчинцев
  • РИА Новости

«Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 293 УК России (халатность, повлекшая причинение крупного ущерба, а также по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)», — отметили в СК.

Уточняется, что в результате пожаров уничтожены около сотни домов и построек в 17 населённых пунктах в Агинском, Дульдургинском, Забайкальском, Балейском, Борзинском, Александрово-Заводском, Ононском, Приаргунском, Оловяннинском и Акшинском районах Забайкальского края.

Следователи намерены изучить работу должностных лиц всех органов и учреждений, обеспечивающих безопасные условия проживания жителей, в том числе противопожарную безопасность.

По предварительной оценке, сумма ущерба от пожаров на территории Забайкальского края составила 280 млн рублей. Число пострадавших в результате природных пожаров, по последним данным, возросло до 34. Восемь человек были доставлены в ожоговый центр в Чите с помощью двух бортов санитарной авиации.

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