Путин планирует провести совещание по ликвидации пожаров в Забайкалье

Российский президент Владимир Путин планирует провести в Чите совещание по ликвидации природных пожаров в Забайкальском крае. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

По её данным, глава государства намерен обсудить губернатором и представителями местных властей ситуацию с пожарами. «Да, такое намерение есть», — цитирует издание Пескова. Газета отмечает, что вследствие ЧП сгорели около 100 домов, 113 ферм и погибли 5,6 тыс. голов скота. Ранее Путин поручил усилить группировку МЧС для борьбы с природными пожарами в Забайкалье. Следственный комитет России возбудил уголовные дела из-за масштабных пожаров в регионе. По предварительным данным, сумма ущерба от пожаров на территории Забайкальского края составила 280 млн рублей. В результате пожаров пострадали 34 человека.