Путин планирует провести совещание по ликвидации пожаров в Забайкалье

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Российский президент Владимир Путин планирует провести в Чите совещание по ликвидации природных пожаров в Забайкальском крае. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

По её данным, глава государства намерен обсудить губернатором и представителями местных властей ситуацию с пожарами. 

«Да, такое намерение есть», — цитирует издание Пескова.

Газета отмечает, что вследствие ЧП сгорели около 100 домов, 113 ферм и погибли 5,6 тыс. голов скота.

Ранее Путин поручил усилить группировку МЧС для борьбы с природными пожарами в Забайкалье.

Следственный комитет России возбудил уголовные дела из-за масштабных пожаров в регионе.

По предварительным данным, сумма ущерба от пожаров на территории Забайкальского края составила 280 млн рублей. В результате пожаров пострадали 34 человека

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