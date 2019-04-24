Путин планирует провести совещание по ликвидации пожаров в Забайкалье
По её данным, глава государства намерен обсудить губернатором и представителями местных властей ситуацию с пожарами.
«Да, такое намерение есть», — цитирует издание Пескова.
Газета отмечает, что вследствие ЧП сгорели около 100 домов, 113 ферм и погибли 5,6 тыс. голов скота.
Ранее Путин поручил усилить группировку МЧС для борьбы с природными пожарами в Забайкалье.
Следственный комитет России возбудил уголовные дела из-за масштабных пожаров в регионе.
По предварительным данным, сумма ущерба от пожаров на территории Забайкальского края составила 280 млн рублей. В результате пожаров пострадали 34 человека.