Экс-супруга Грудинина получила две трети совместно нажитого имущества при разводе

Ирина Грудинина, бывшая жена экс-кандидата в президенты России от КПРФ Павла Грудинина, в результате развода получила две трети совместно нажитого имущества.

Отмечается, что данное решение принял суд города Видное Московской области.

«Ирина Игоревна является инвалидом, не имеет высокого... дохода, а Павел Николаевич имеет стабильно высокий доход, суд это учёл и принял такое решение», — цитирует РИА Новости Дмитрия Мальбина, адвоката Грудининой.

При этом он уточнил, что имущество состоит из акций ЗАО «Совхоз имени Ленина» (41,9%) и средств на счетах.

Грудинин развёлся с супругой в июле 2018 года.