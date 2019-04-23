Экс-супруга Грудинина получила две трети совместно нажитого имущества при разводе

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Ирина Грудинина, бывшая жена экс-кандидата в президенты России от КПРФ Павла Грудинина, в результате развода получила две трети совместно нажитого имущества.

Отмечается, что данное решение принял суд города Видное Московской области.

«Ирина Игоревна является инвалидом, не имеет высокого... дохода, а Павел Николаевич имеет стабильно высокий доход, суд это учёл и принял такое решение», — цитирует РИА Новости Дмитрия Мальбина, адвоката Грудининой.

При этом он уточнил, что имущество состоит из акций ЗАО «Совхоз имени Ленина» (41,9%) и средств на счетах.

Грудинин развёлся с супругой в июле 2018 года.

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