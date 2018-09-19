Суд наложил арест на акции Грудинина в совхозе имени Ленина

Суд постановил наложить арест на принадлежащие Павлу Грудинину акции ЗАО «Совхоз имени Ленина» в рамках процесса о разделе имущества между ним и его бывшей супругой.

Об этом, как информирует РИА Новости, сообщила адвокат Елена Бойцова.

«Суд наложил обеспечительные меры, вынес определение о наложении ареста на принадлежащие Грудинину акции», — рассказала она.

По её словам, иных ценностей и недвижимости у Грудинина формально нет, а акции являются его главным активом.

Как подчеркнула адвокат, в настоящее время ожидаются сведения от налоговых органов, из которых станет ясно, какими средствами на счетах располагает экс-кандидат в президенты России.

Грудинин развёлся с женой в июле.

В начале августа суд арестовал всё имущество юмориста Евгения Петросяна и его супруги Елены Степаненко в рамках бракоразводного процесса.