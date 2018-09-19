Суд наложил арест на акции Грудинина в совхозе имени Ленина
- РИА Новости
Об этом, как информирует РИА Новости, сообщила адвокат Елена Бойцова.
«Суд наложил обеспечительные меры, вынес определение о наложении ареста на принадлежащие Грудинину акции», — рассказала она.
По её словам, иных ценностей и недвижимости у Грудинина формально нет, а акции являются его главным активом.
Как подчеркнула адвокат, в настоящее время ожидаются сведения от налоговых органов, из которых станет ясно, какими средствами на счетах располагает экс-кандидат в президенты России.
Грудинин развёлся с женой в июле.
В начале августа суд арестовал всё имущество юмориста Евгения Петросяна и его супруги Елены Степаненко в рамках бракоразводного процесса.