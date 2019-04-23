В Москве 27 апреля пройдёт акция «День с собакой-проводником»

В Москве в том числе на территории ВДНХ, парка Горького и Манежной площади в субботу, 27 апреля, пройдёт акция «День с собакой-проводником».

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Отмечается, что в рамках мероприятий жители города смогут узнать, как собаки помогают слабовидящим справляться с бытовыми проблемами, как оберегают хозяев от возможных травм.

Кроме того, по словам председателя комитета ветеринарии Алексея Сауткина, акция поспособствует информированию граждан о проблемах, с которыми сталкиваются слабовидящие люди.

В январе вице-премьер России Татьяна Голикова назвала категории граждан, социальные выплаты которым проиндексируют на 4,3% с 1 февраля 2019 года.