Российский лидер Владимир Путин расписался на касках рабочих судостроительного завода «Северная верфь».

Как пишет «Газета.Ru», глава государства прибыл туда, чтобы установить закладную доску фрегата «Адмирал Амелько».

Во время посещения завода один из рабочих попросил Путина расписаться на каске. После того как президент согласился, с аналогичной просьбой выступили и другие сотрудники.

Путин расписался на касках сотрудников завода «Северная верфь». pic.twitter.com/zObNnMvnCm — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 23 апреля 2019 г.

В начале апреля Путин принял участие в церемонии открытия первого в России завода по производству автомобилей Mercedes-Benz в Подмосковье.

В ходе посещения предприятия он оставил автограф на одной из моделей автомобилей.