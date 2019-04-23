Путин расписался на касках сотрудников завода «Северная Верфь»

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Российский лидер Владимир Путин расписался на касках рабочих судостроительного завода «Северная верфь».
Путин расписался на касках сотрудников завода «Северная Верфь»
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

Как пишет «Газета.Ru», глава государства прибыл туда, чтобы установить закладную доску фрегата «Адмирал Амелько».

Во время посещения завода один из рабочих попросил Путина расписаться на каске. После того как президент согласился, с аналогичной просьбой выступили и другие сотрудники.

В начале апреля Путин принял участие в церемонии открытия первого в России завода по производству автомобилей Mercedes-Benz в Подмосковье. 

В ходе посещения предприятия он оставил автограф на одной из моделей автомобилей. 

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