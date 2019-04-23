В музее «Павловск» в Петербурге поддержали идею туристического сбора

В Государственном музее-заповеднике «Павловск» в Санкт-Петербурге поддержали идею введения туристического сбора после 2020 года. Такую позицию объяснила директор музея Вера Деменьтева.

«Куда бы вы сегодня ни приехали, вам нужно будет заплатить так называемый city tax — городской налог. В разных городах он может составлять два, четыре или семь евро в сутки, и люди спокойно платят», — цитирует её «Российская газета».

По словам Дементьевой, некоторые противники сборов задаются вопросом, что туристы должны Санкт-Петербургу.

«Они ничего не должны. И я, когда приезжаю, например, в Рим, тоже ничего Риму не должна, но я плачу, потому что точно знаю: эти деньги пойдут на развитие инфраструктуры, которой активно пользуются туристы», — пояснила директор музея.

Ранее заместитель председателя Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Антон Иванов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил предложение ввести туристический сбор в Санкт-Петербурге.