В Казани дали прогноз по загруженности гостиниц в майские праздники

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В Казани дали прогноз по загруженности гостиниц и хостелов в майские праздники, сообщает InKazan.ru. Подробности в ходе «Делового понедельника» рассказала директор комитета по развитию туризма региона Дарья Санникова.
В Казани дали прогноз по загруженности гостиниц в майские праздники
  • globallookpress.com
  • © Christian Charisius/dpa

Речь идёт о периоде с 1 по 12 мая. По имеющимся данным, в эти дни гостиницы и хостелы будут загружены на 63%, но ожидается, что показатели вырастут, поскольку бронирование в настоящее время продолжается.

С 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая загрузка, предположительно, достигнет 71%.

В среднем туристы бронируют номера на срок от двух до четырёх дней.

Ранее НСН передавала, что туристический поток в Тверскую область в 2018 году вырос до 1,5 млн человек.

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