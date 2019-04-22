В Казани дали прогноз по загруженности гостиниц в майские праздники
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Речь идёт о периоде с 1 по 12 мая. По имеющимся данным, в эти дни гостиницы и хостелы будут загружены на 63%, но ожидается, что показатели вырастут, поскольку бронирование в настоящее время продолжается.
С 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая загрузка, предположительно, достигнет 71%.
В среднем туристы бронируют номера на срок от двух до четырёх дней.
Ранее НСН передавала, что туристический поток в Тверскую область в 2018 году вырос до 1,5 млн человек.