Продажи новых люксовых автомобилей в России снизились на 19% в I квартале
- РИА Новости
Всего реализовано 269 машин данного сегмента.
Самой продаваемой моделью в первые три месяца 2019 года признан Mercedes-Benz Maybach S-Class. Её приобрели 124 человека.
Второе место занимает Bentley (59 покупателей), третье — Maserati (29). В первую пятёрку также попали Lamborghini и Rolls-Royce, передаёт Nation News.
Наибольший спрос на подобные автомобили зафиксирован в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.