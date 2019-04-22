Продажи новых люксовых автомобилей в России снизились на 19% в I квартале

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Продажи новых люксовых автомобилей в России сократились на 19% в I квартале, сообщает Inforeactor со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».
Продажи новых люксовых автомобилей в России снизились на 19% в I квартале
  • РИА Новости

Всего реализовано 269 машин данного сегмента.

Самой продаваемой моделью в первые три месяца 2019 года признан Mercedes-Benz Maybach S-Class. Её приобрели 124 человека.

Второе место занимает Bentley (59 покупателей), третье — Maserati (29). В первую пятёрку также попали Lamborghini и Rolls-Royce, передаёт Nation News.

Наибольший спрос на подобные автомобили зафиксирован в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

Ранее были названы самые продаваемые автомобили в России.

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