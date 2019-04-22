В Госдуме предложили ужесточить наказание для занимающихся написанием дипломов на заказ

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Депутат Госдумы Сергей Вострецов в беседе с ФАН предложил ужесточить наказание за бизнес по написанию дипломных и курсовых работ на заказ.
В Госдуме предложили ужесточить наказание для занимающихся написанием дипломов на заказ
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Создателей фирм по продаже рефератов, курсовых и дипломных работ нужно жёстко наказывать — большими штрафами и административным арестом вплоть до 15 суток, а студентов, которых уличили в использовании купленной работы, незамедлительно отчислять», — сказал он.

По его словам, руководству вузов и кафедр нужно усилить контроль за подлинностью исследовательских и творческих работ.

Как отметил депутат, выпускные, курсовые, научные исследования подтверждают определённый уровень знаний, который даёт допуск к хорошим должностям, и недопустимо, чтобы будущее страны находилось в руках неучей.

Ранее URA.RU сообщало, что учителю из Челябинской области грозит до шести месяцев ареста за поддельный диплом.

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