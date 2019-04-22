СК рассказал о ходе расследования убийства следователя Шишкиной

Следственный комитет России устанавливает личность мужчины, совершившего нападение на фигуранта уголовного дела, которое расследовала следователь Евгения Шишкина, убитая в октябре 2018 года в Подмосковье.

«Следствие просит граждан оказать содействие в установлении личности мужчины на видеозаписи (и стоп-кадре) и при наличии какой-либо информации связаться с представителями правоохранительных органов», — говорится в сообщении ведомства в WhatsApp.

В марте 2019 года суд отправил под арест 17-летнего подростка, который обвиняется в соучастии в убийстве.

10 октября 2018 года в Красногорском районе неизвестный застрелил подполковника полиции следователя Евгению Шишкину.

Инцидент произошёл, когда женщина вышла из подъезда своего дома на парковку. Она скончалась на месте от двух пуль, одна из которых попала в шею.