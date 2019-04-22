Первая репетиция парада Победы на Дворцовой площади пройдёт 22 апреля в Петербурге
- РИА Новости
Всего запланировано пять репетиционных дней. 22 и 24 апреля пройдут пешие парадные расчёты
26 и 30 апреля состоятся репетиции парадных расчётов и колонны боевой техники времён Великой Отечественной войны. Графики подразделений авиации пока неизвестны.
На 7 мая намечена пятая, генеральная репетиция.
В параде будет задействовано более 4,5 тыс. военнослужащих ЗВО и силовых ведомств региона, 130 единиц военной техники различных подразделений.
Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе начались сводные тренировки к параду Победы.