Первая репетиция парада Победы на Дворцовой площади пройдёт 22 апреля в Петербурге

Первая репетиция парада Победы на Дворцовой площади состоится 22 апреля в Санкт-Петербурге, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

Всего запланировано пять репетиционных дней. 22 и 24 апреля пройдут пешие парадные расчёты

26 и 30 апреля состоятся репетиции парадных расчётов и колонны боевой техники времён Великой Отечественной войны. Графики подразделений авиации пока неизвестны.

На 7 мая намечена пятая, генеральная репетиция.

В параде будет задействовано более 4,5 тыс. военнослужащих ЗВО и силовых ведомств региона, 130 единиц военной техники различных подразделений.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе начались сводные тренировки к параду Победы.