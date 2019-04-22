Инспекторы из России проверят военный объект Литвы
Об этом заявил начальник национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова, передаёт газета «Красная звезда».
«В рамках реализации Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует провести 24 апреля посещение по оценке военного объекта вооружённых сил Литвы», — указано в сообщении.
Также российские инспекторы в течение предстоящей недели проведут наблюдательный полёт над территорией США.
В ноябре 2018 года военные России проинспектировали учебные полигоны в Словении.