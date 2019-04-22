Инспекторы из России проверят военный объект Литвы

Российская группа инспекторов в среду, 24 апреля, намерена совершить визит в Литву и провести оценку одного из военных объектов вооружённых сил страны.

Об этом заявил начальник национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова, передаёт газета «Красная звезда».

«В рамках реализации Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует провести 24 апреля посещение по оценке военного объекта вооружённых сил Литвы», — указано в сообщении.

Также российские инспекторы в течение предстоящей недели проведут наблюдательный полёт над территорией США.

В ноябре 2018 года военные России проинспектировали учебные полигоны в Словении.