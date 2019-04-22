Инспекторы из России проверят военный объект Литвы

Короткая ссылка
Российская группа инспекторов в среду, 24 апреля, намерена совершить визит в Литву и провести оценку одного из военных объектов вооружённых сил страны.

Об этом заявил начальник национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова, передаёт газета «Красная звезда».

«В рамках реализации Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует провести 24 апреля посещение по оценке военного объекта вооружённых сил Литвы», — указано в сообщении.

Также российские инспекторы в течение предстоящей недели проведут наблюдательный полёт над территорией США.

В ноябре 2018 года военные России проинспектировали учебные полигоны в Словении.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить