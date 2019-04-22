Российские военные проведут наблюдательный полёт над США

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Группа российских инспекторов планирует в течение предстоящей недели выполнить наблюдательный полёт над территорией Соединённых Штатов на самолёте Ту-214ОН. 

Об этом информирует газета «Красная звезда» со ссылкой на начальника национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

«В рамках реализации международного договора по Открытому небу российская группа инспекторов планирует выполнить наблюдательный полёт на российском самолёте Ту-214ОН над территорией США», — отметил Рыжков. 

Он добавил, что полёт с максимальной дальностью до 4,8 тыс. км будет совершён в период с 22 по 27 апреля.

В марте военный самолёт США пролетел над территорией России.

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