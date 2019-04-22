Судно ТОФ провело учения по спасению экипажа подлодки

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Экипаж спасательного судна «Игорь Белоусов» в рамках учений в заливе Петра Великого оказал помощь «аварийной» дизельной подводной лодке. Об этом заявил начальник информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту (ТОФ) Николай Воскресенский.

По его словам, подлодка находилась на глубине 70 метров и была обнаружена техническими средствами, после чего её предварительно осмотрели с помощью глубоководного аппарата «Пантера плюс». Затем был выполнен спуск на воду спасательного глубоководного аппарата АС-40 проекта 18271, передаёт РИА Новости.

Воскресенский добавил, что экипаж АС-40 состыковался с коминг-площадкой субмарины, после чего несколько членов экипажа подлодки перешли на борт спасательного аппарата.

Затем аппарат расстыковался с подводной лодкой и всплыл. На борту судна «Игорь Белоусов» было отработано оказание первой медицинской помощи условно пострадавшим военным.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что Морские пехотинцы Черноморского флота отработали погрузку на десантный корабль.

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