Число погибших при взрывах на Шри-Ланке достигло 52

От пожаров в Забайкалье пострадали 16 населённых пунктов

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Пожарные справились с огнём в 16 населённых пунктах Забайкальского края, на которые перешёл природный пожар из Монголии. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
От пожаров в Забайкалье пострадали 16 населённых пунктов
  • © РИА Новости

Как передаёт Интерфакс со ссылкой на ведомство, в результате палов сухой растительности в условиях установившихся высоких температур и порывов ветра до 28 м/с произошёл переход пожаров на жилые дома и хозяйственные постройки 16 пунктов в семи муниципальных образованиях.

К настоящему времени пожары удалось ликвидировать, проинформировали в МЧС. По состоянию на 06:00 предварительно огнём уничтожено 94 жилых дома, в которых проживали 306 человек, 17 нежилых домов, 59 хозяйственных построек, 68 животноводческих хозяйств, более 3200 голов сельскохозяйственных животных. 

По последним данным, в результате природных пожаров в Забайкалье пострадали 29 человек. Гибели людей не допущено.

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