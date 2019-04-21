От пожаров в Забайкалье пострадали 16 населённых пунктов

Пожарные справились с огнём в 16 населённых пунктах Забайкальского края, на которые перешёл природный пожар из Монголии. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Как передаёт Интерфакс со ссылкой на ведомство, в результате палов сухой растительности в условиях установившихся высоких температур и порывов ветра до 28 м/с произошёл переход пожаров на жилые дома и хозяйственные постройки 16 пунктов в семи муниципальных образованиях.

К настоящему времени пожары удалось ликвидировать, проинформировали в МЧС. По состоянию на 06:00 предварительно огнём уничтожено 94 жилых дома, в которых проживали 306 человек, 17 нежилых домов, 59 хозяйственных построек, 68 животноводческих хозяйств, более 3200 голов сельскохозяйственных животных.

По последним данным, в результате природных пожаров в Забайкалье пострадали 29 человек. Гибели людей не допущено.