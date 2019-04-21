Число пострадавших от пожаров в Забайкалье возросло до 29
«По оперативной информации регионального Центра медицины катастроф, количество пострадавших в результате природных пожаров достигло 29 человек», — приводит сообщение ТАСС.
Как добавили в ведомстве, восемь пострадавших госпитализированы. Четверо из них находятся в тяжёлом состоянии.
«Состояние двух пациентов врачи оценивают как тяжёлое, ещё двух — крайне тяжёлое, у остальных — средней степени тяжести», — уточнили в Минздраве.
Ранее сообщалось о 27 пострадавших.
В результате стихии более 400 человек потеряли имущество. В 17 населённых пунктах огонь уничтожил 111 зданий, большинство из них — жилые дома.