Пострадавшие при пожарах в Забайкалье получат компенсацию от властей

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Жители Забайкальского края, пострадавшие при природных пожарах в регионе, получат материальную компенсацию в размере 10 тыс. рублей. Об этом сообщили в региональном Министерстве труда и социальной защиты.
Пострадавшие при пожарах в Забайкалье получат компенсацию от властей
  • © Департамент по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края

«Мы активно работаем над тем, чтобы в ближайшие дни люди получили выплаты единовременной материальной помощи в размере 10 тыс. рублей», — приводит пресс-служба ведомства слова вице-премьера края по социальным вопросам Аягмы Ванчиковой.

Отмечается, что министерство составило предварительный список пострадавших при пожарах граждан, в число которых вошли более 400 человек.

Региональные власти создали специальные комиссии, в число которых вошли психологи, которые организовали обход пострадавших семей для получения информации о требуемой финансовой помощи.

Кроме того, в министерстве сообщили о начале работы пунктов помощи пострадавшим и открытии Фондом поддержки детей специального расчётного счёта для перечисления денежных средств потерпевшим.

Ожидается, что в ближайшие дни в Забайкалье также прибудет гуманитарный груз из Бурятии.

Ранее в МВД России сообщили, что жителям Забайкальского края бесплатно восстановят паспорта.

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