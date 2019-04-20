Пострадавшие при пожарах в Забайкалье получат компенсацию от властей

Жители Забайкальского края, пострадавшие при природных пожарах в регионе, получат материальную компенсацию в размере 10 тыс. рублей. Об этом сообщили в региональном Министерстве труда и социальной защиты.

«Мы активно работаем над тем, чтобы в ближайшие дни люди получили выплаты единовременной материальной помощи в размере 10 тыс. рублей», — приводит пресс-служба ведомства слова вице-премьера края по социальным вопросам Аягмы Ванчиковой.

Отмечается, что министерство составило предварительный список пострадавших при пожарах граждан, в число которых вошли более 400 человек.

Региональные власти создали специальные комиссии, в число которых вошли психологи, которые организовали обход пострадавших семей для получения информации о требуемой финансовой помощи.

Кроме того, в министерстве сообщили о начале работы пунктов помощи пострадавшим и открытии Фондом поддержки детей специального расчётного счёта для перечисления денежных средств потерпевшим.

Ожидается, что в ближайшие дни в Забайкалье также прибудет гуманитарный груз из Бурятии.

Ранее в МВД России сообщили, что жителям Забайкальского края бесплатно восстановят паспорта.