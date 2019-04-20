Пострадавшим при пожарах в Забайкалье бесплатно восстановят паспорта

Сотрудники полиции бесплатно восстановят паспорта жителям Забайкальского края, пострадавшим в результате степных пожаров в регионе. Об этом сообщила пресс-служба краевого управления МВД России.

«Сотрудники Управления по вопросам миграции УМВД России по Забайкальскому краю восстановят паспорт гражданина России жителям тех районов, которые утратили свои документы в результате произошедших пожаров», — говорится в сообщении на сайте управления.

При этом жители будут освобождены от уплаты госпошлины.

Для получения услуги им следует обратиться в ближайшее территориальное подразделение по вопросам миграции вне независимости от места жительства.

Отмечается, что организация работы по восстановлению документов потерпевших лиц будет осуществляться в текущие выходные с 09:00 до 18:00.

Ранее в МЧС России сообщили, что 342 человека, включая 53 ребёнка, признаны потерпевшими от природных пожаров в Забайкалье.