СК проводит проверку по факту пожаров в населённых пунктах Забайкалья

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Следственный комитет России проводит расследование по факту уничтожения имущества граждан в результате пожаров в населённых пунктах Забайкальского края. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
СК проводит проверку по факту пожаров в населённых пунктах Забайкалья
  • РИА Новости

«По указанию руководителя регионального следственного управления Юрия Русанова, для оказания помощи в районные следственные отделы направлены следователи-криминалисты аппарата следственного управления», — говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты проведут на месте экспертизы для установления причин происшествия.

Планируется также опросить местных жителей, руководителей органов местного самоуправления, сотрудников районных администраций и других должностных лиц, ответственных за безопасность граждан.

Создана специальная рабочая группа по сбору информации о возгораниях, их локализации и нанесённом ущербе. 

Кроме того, продолжится расследование уголовного дела о халатности в отношении сотрудников «Забайкальского лесохозяйственного объединения «Забайкаллесхоз».

По данным следствия, они не обеспечили своевременное тушение ландшафтного пожара, что привело к уничтожению имущества на сумму более 1,5 млн рублей.

Ранее стало известно, что при степном пожаре частично пострадал природный заказник «Долина дзеренов» на юге Забайкалья.

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