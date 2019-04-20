Врачи рассказали о состоянии пострадавших при пожарах в Забайкалье

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Медики оценивают состояние двоих пострадавших в результате природных пожаров в Забайкальском крае как тяжёлое. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на руководителя Забайкальского территориального центра медицины катастроф Руслана Долгова.

«По крайней мере, двое (тяжёлых. — RT), они в палате интенсивной терапии в центральной районной больнице», — сказал он.

По словам Долгова, состояние ещё четверых пациентов оценивается как средней степени тяжести.

Ранее число пострадавших из-за пожаров в Забайкалье увеличилось до 17. Природные пожары произошли на территории 14 населённых пунктов. 

19 апреля на территории Забайкальского края был введён режим ЧС.

По данным МЧС России, из-за природных пожаров в регионе пострадали 152 здания, в том числе 98 жилых домов.

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