В Краснодарском крае завели дело по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма

В Краснодарском крае задержали 38-летнего мужчину, позвонившего в полицию и заявившего о возможном теракте в школе. Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ России по региону.

РИА Новости

Мужчина обратился в дежурную часть УМВД по Тихорецку. Сотрудники ФСБ вместе с полицейскими установили его личность и местонахождение. Уголовное дело завели по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершённое в отношении объектов социальной инфраструктуры либо повлекшее причинение крупного ущерба». В марте URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге задержали мужчину за ложное сообщение о минировании ТРЦ.