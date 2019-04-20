В Краснодарском крае завели дело по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма

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В Краснодарском крае задержали 38-летнего мужчину, позвонившего в полицию и заявившего о возможном теракте в школе. Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ России по региону.
В Краснодарском крае завели дело по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма
  • РИА Новости

Мужчина обратился в дежурную часть УМВД по Тихорецку. Сотрудники ФСБ вместе с полицейскими установили его личность и местонахождение.

Уголовное дело завели по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершённое в отношении объектов социальной инфраструктуры либо повлекшее причинение крупного ущерба».

В марте URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге задержали мужчину за ложное сообщение о минировании ТРЦ.

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