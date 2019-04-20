В Краснодарском крае завели дело по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма
- РИА Новости
Мужчина обратился в дежурную часть УМВД по Тихорецку. Сотрудники ФСБ вместе с полицейскими установили его личность и местонахождение.
Уголовное дело завели по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершённое в отношении объектов социальной инфраструктуры либо повлекшее причинение крупного ущерба».
В марте URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге задержали мужчину за ложное сообщение о минировании ТРЦ.