В Ленинградской области намерены на 30% увеличить финансирование проектов по благоустройству

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В Ленинградской области планируют на 30% увеличить финансирование проектов по благоустройству, сообщает kp.ru.
В Ленинградской области намерены на 30% увеличить финансирование проектов по благоустройству
  • Ленинградская область / © Алексей Даничев
  • РИА Новости

«Комфортная среда для жизни — это то, что должно быть обеспечено для каждого жителя Ленинградской области. Сейчас, говоря о среде обитания, мы подразумеваем благоустроенные дворы, парки, общественные пространства, торговые, развлекательные, спортивные объекты, парковки», — заявил губернатор Александр Дрозденко в ходе ежегодного отчёта перед депутатами заксобрания.

По его словам, речь идёт и о местах нового строительства, и о крупных поселениях, и о сельской местности.

В настоящее время в регионе действует программа «Формирование комфортной городской среды». Она реализуется с 2017 года.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что в Новой Москве планируют построить спортивно-оздоровительный парк «Тропа здоровья».

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