Эксперт оценил предложение Минтранса разделить водителей на любителей и профессионалов

Автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал предложение Минтранса разделить водителей на любителей и профессионалов.

«Разделять в России водителей на профессионалов и любителей, безусловно, нужно», — заявил он.

По его словам, в настоящее время в автошколах любителям даётся слишком много информации, которая им просто не нужна, а профессионалам, наоборот, даже этого мало.

«Водителей-профессионалов нужно выделить хотя бы в отдельную графу, обучать по более углублённой программе и проводить регулярную переподготовку», — отметил Моржаретто в беседе с Nation News.

Ранее депутат Государственной думы Вячеслав Лысаков оценил предложение Минтранса.