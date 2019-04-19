Эксперт оценил предложение Минтранса разделить водителей на любителей и профессионалов
- РИА Новости
«Разделять в России водителей на профессионалов и любителей, безусловно, нужно», — заявил он.
По его словам, в настоящее время в автошколах любителям даётся слишком много информации, которая им просто не нужна, а профессионалам, наоборот, даже этого мало.
«Водителей-профессионалов нужно выделить хотя бы в отдельную графу, обучать по более углублённой программе и проводить регулярную переподготовку», — отметил Моржаретто в беседе с Nation News.
Ранее депутат Государственной думы Вячеслав Лысаков оценил предложение Минтранса.