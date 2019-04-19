В Москве подожгли здание крупнейшего еврейского университета России

Неизвестные подожгли здание иешивы «Торат хаим» в Москве. Данное учебное заведение является крупнейшим еврейским университетом России.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на раввина иешивы Мойше Лебеля.

«Было совершено нападение на иешиву», — сказал он.

По его словам, неизвестные полностью сожгли хранилище с кошерным мясом.

Он уточнил, что в момент происшествия в учебном заведении находились 60 студентов, раввинов и гостей, которые пришли сюда на ритуальную трапезу по случаю праздника иудаизма Песаха.

Ранее в Москве неизвестный совершил поджог служебного автомобиля полиции, пока сотрудники правоохранительных органов находились на задании.