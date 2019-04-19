В Москве подожгли здание крупнейшего еврейского университета России
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на раввина иешивы Мойше Лебеля.
«Было совершено нападение на иешиву», — сказал он.
По его словам, неизвестные полностью сожгли хранилище с кошерным мясом.
Он уточнил, что в момент происшествия в учебном заведении находились 60 студентов, раввинов и гостей, которые пришли сюда на ритуальную трапезу по случаю праздника иудаизма Песаха.
Ранее в Москве неизвестный совершил поджог служебного автомобиля полиции, пока сотрудники правоохранительных органов находились на задании.