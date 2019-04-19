Экс-владельца банка «Югра» Хотина требуют отправить под домашний арест

Следствие обратилось в Басманный суд Москвы с просьбой отправить под домашний арест бывшего владельца обанкротившегося в 2018 году банка «Югра» Алексея Хотина.

Об этом сообщает ТАСС.

«В Басманный суд поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Хотина Алексея Юрьевича», — сказал собеседник.

Отмечается, что сторона обвинения просит, чтобы домашний арест длился как минимум до 18 июня 2019 года.

Ранее официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила, что Хотин был задержан по делу о хищении 7,5 млрд рублей.

В сентябре 2018 года Арбитражный суд Москвы по заявлению Центробанка признал «Югру» банкротом.

Банк России отозвал лицензию у банка «Югра» 28 июля 2017 года. До отзыва лицензии «Югра» входила в топ-30 российских банков.