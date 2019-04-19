Экс-владельца банка «Югра» Хотина требуют отправить под домашний арест

Короткая ссылка
Следствие обратилось в Басманный суд Москвы с просьбой отправить под домашний арест бывшего владельца обанкротившегося в 2018 году банка «Югра» Алексея Хотина.
Экс-владельца банка «Югра» Хотина требуют отправить под домашний арест
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

«В Басманный суд поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Хотина Алексея Юрьевича», — сказал собеседник.

Отмечается, что сторона обвинения просит, чтобы домашний арест длился как минимум до 18 июня 2019 года.

Ранее официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила, что Хотин был задержан по делу о хищении 7,5 млрд рублей.

В сентябре 2018 года Арбитражный суд Москвы по заявлению Центробанка признал «Югру» банкротом.

Банк России отозвал лицензию у банка «Югра» 28 июля 2017 года. До отзыва лицензии «Югра» входила в топ-30 российских банков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить